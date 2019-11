Omicidio Cerciello, la verità in un’intercettazione

Ora i magistrati possono procedere col giudizio immediato

Non solo. Come riferisce anche il sito del Tgcom 24, la conversazione intercettata risale al 2 agosto, pochi giorni dopo l’arresto. Parlando con il padre e con l’avvocato penalista Craig Michael Peters, Finnegan riconosce che quella maledetta notte «i due carabinieri si erano “presentati”». Una confessione involontaria che lo inchioda alle sue responsabilità, perché allo stato dei fatti gli inquirenti possono procedere a questo punto ipotizzando «una volontarietà piena» da parte dei due americani. Non quindi, come sostenuto finora, una reazione improvvisa scatenata contro un ignoto cittadino. E, meno che mai, una risposta agli eventi per legittima difesa, agita a danno di sconosciuti.

L’intercettazione è utilizzabile: ecco perché

L’intercettazione, insomma, parla chiaro. E come riferisce il sito del Tgcom 24, «è utilizzabile in quanto l’avvocato Peters si presentò in carcere a Regina Coeli in quanto amico di famiglia e non come legale di fiducia». A lui, senza bugie e giri di parole, Finnegan ha detto: «Ho visto due sbirri. Sono venuti dietro a noi, alle nostre spalle»… Una ricostruzione che avvalora quanto già dichiarato da Andrea Varriale, il collega di Cerciello Rega che, alle prese con l’altro americano, non riuscì ad aiutare il vicebrigadiere, ucciso da 11 coltellate.