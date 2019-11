Oliviero Toscani insulta la Meloni e la Boldrini: «Meglio una scimmia». La sinistra perde la voce

Oliviero Toscani non perde il vizio. E torna ad insultare. Nel mirino ci sono Giorgia Meloni e Laura Boldrini. Parole pesanti, passate quasi inosservate perché la sinistra – come al solito – tace. Tutto accade nel corso della trasmissione La Zanzara su Radio 24. Cruciani domanda: se tu dopo una catastrofe rimanessi da solo su un’isola deserta insieme a Giorgia Meloni e Laura Boldrini, con chi andresti a letto per la continuità del genere umano?. La risposta di Oliviero Toscani: «Con la scimmia che c’è sulla palma. Ci sarà un scimmia sulla palma, o no? Una nuova genetica, una nuova scimpanzerotta».

Cambiando argomento Cruciani chiede poi al noto fotografo: Hai visto la foto con Giordano, Del Debbio e Salvini insieme? «Mamma mia. Fascisti? Questo è il minimo, non è neanche più un insulto. Del Debbio e Giordano conducono trasmissioni banali, fanno ridere. Sono dei comici».

Non ci sta la senatrice di FdI Daniela Santanchè. «Toscani», afferma, «delira ancora e a La Zanzara dice: “Tra Meloni e Boldrini? Meglio una scimmia”. Mi chiedo, ma qualcuno dei suoi amichetti di sinistra ha qualcosa da dire sull’odio sessista vomitato da Oliviero Toscani?».

Già a dicembre il fotografo aveva insultato la leader di FdI. «Brutta, volgare, ritardata». E l’aveva fatto sempre nella trasmissione La Zanzara. La Meloni aveva replicato su Facebook: «Il radical chic (con tessera Pd in tasca) Oliviero Toscani, fotografo di Benetton, dice che io sono brutta e volgare, che gli dà fastidio la mia estetica e che sono ritardata. Non risponderei a qualcuno che disistimo così profondamente, se non ci fossero in queste poche parole svariate forme di razzismo viscerale».

Nel post Meloni insisteva sull’aspetto del sessismo. «Razzismo contro le donne, costrette – indipendentemente da ciò di cui si occupano – a dover rendere conto del loro aspetto fisico. E, molto peggio, razzismo verso il dramma di chi soffre di disturbi psichici». E aveva concluso: «Voglio dire che sono profondamente fiera che la mia presenza dia fastidio a una persona così miserabile».