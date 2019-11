“La Festa del 4 Novembre è importante ed è stata celebrata giustamente e doverosamente da Mattarella, dai presidenti delle Camere e dai vertici delle Forze Armate all’Altare della Patria come da tradizione consolidata. È un atto dovuto che si ripropone nei confronti del Paese. Purtroppo il 4 novembre non è una festa a tutti gli effetti nel senso che non è una giornata festiva come una volta. Quando tutti si fermavano in omaggio ai caduti della nostra unità e indipendenza nazionale. Ora l’indipendenza non è più di moda. Da tanti anni si celebra in maniera più dimessa rispetto al passato”. Lo afferma all’Adnkronos il generale Marco Bertolini, presidente dell’Associazione nazionale paracadutisti.

“Il 4 Novembre è l’unica festività civile che non è divisiva e ricorda un giorno in cui tutta l’Italia ha vinto la prima guerra mondiale”. E il “suo rango di nazione vincitrice del conflitto”. Il 4 Novembre meriterebbe quindi “più enfasi e più importanza nell’opinione pubblica”.

Bertolini accenna anche alle polemiche per la parata del 2 giugno. E ricorda che l’ex ministra della Difesa Trenta aveva interpretato a in maniera “errata la riccorrenza. Il nuovo ministro Guerini è invece “molto più attento” è stato presidente del Copasir ed è stato a contatto con realtà internazionali più del suo predecessore”.

Tuttavia, osserva Bertolini, per le Forze Armate “servono investimenti importanti” e “i precedenti governi di centrosinistra non hanno fatto niente per le Forze Armate quindi non mi aspetto che questo governo faccia quello che dovrebbe”. “Non credo che userà le Forze Armate per ribadire la propria sovranità – conclude – cosa che fanno tutti gli altri Paesi, come Francia e Germania, per le quali le Forze Armate sono strumento di politica estera e non solo di Difesa, e servono anche per rivendicare sovranità, termine che in Italia è invece criminalizzato”.