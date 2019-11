Rampelli ricorda la Caduta del Muro. «Muro maledetto addio. Trent’anni fa cadeva il Muro di Berlino e ancora non si è capito: chi ha fornito d’improvviso picconi e ruspe». Il leader di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera, scrive un post per ricordare la Caduta del Muro. «I popoli esasperati da ricorda la Caduta del Muro. «Muro maledetto addio. Trent’anni fa cadeva ile ancora non si è capito: chi ha fornito d’improvviso picconi e ruspe».e vicepresidente della Camera, scrive un post per ricordare la Caduta del Muro. «I popoli esasperati da 60 interminabili anni di comunismo . Gli eroici movimenti del dissenso faticosamente sopravvissuti all’Arcipelago Gulag e ai carri armati con la Stella Rossa . L’impeto – scrive Rampelli – di una globalizzazione che si stava già pappando ogni muro e non si sarebbe certo fermata di fronte a quello tedesco? Quella famelica economia che aveva urgente bisogno di nuovi mercati su cui collocare i prodotti del grande capitalismo liberista? O forse, più semplicemente, la vecchia pachidermica Unione Sovietica era arrivata al capolinea fino a implodere da sola? Probabile ci fossero diversi ingredienti a comporre i fotogrammi esaltanti di un muro di cemento e sangue la cui distruzione ha provocato irripetibili emozioni in ogni angolo del mondo».

Rampelli: «Non voglio celebrare la vittoria del capitalismo»

Ma Rampelli sulla caduta del Muro di Berlino scrive che «il tema di oggi, per me, non è questo. Oggi non mi va di celebrare la vittoria del capitalismo occidentale sul marxismo leninista. Oggi voglio concentrarmi e pregare, pensare ai tanti anonimi ragazzi che hanno cercato di scavalcare quel muro e sono stati fucilati alla schiena dai Vopos, a quelle migliaia di innamorati che non potevano nemmeno immaginare un amore profondo che non fosse assistito dalla libertà e, all’ennesimo tentativo fallito di fuga in “Occidente”, decidevano di suicidarsi schiantandosi a cento chilometri orari contro il cemento, nell’illusione che la morte potesse mettere le ali alle emozioni».

La libertà non si negozia

E poi ancora: «Addio maledetto muro, ti abbatteremo idealmente il 9 novembre di ogni anno, fino al termine dei giorni e combatteremo quella cinica idiozia, ammantata d’ideologia che tutt’oggi prende la forma di un anacronistico nostalgismo, senza fare calcoli. Come non ne avete fatti voi». Rampelli osserva:«La libertà non si negozia e chi la vuole sopprimere, con la violenza o con il ricatto, con il tradimento o con il bieco opportunismo si troverà di fronte la bellezza, il calore, la luce, il dono, l’amicizia, il bene, il volo in picchiata e la risalita imprevista. E perderà, sì, perderà, perderà sempre».