Muro di Berlino, celebrazioni in Germania e Italia. Fratelli d’Italia festeggia a Roma e Milano

La Germania celebra il 30mo anniversario della caduta del Muro di Berlino, il crollo del simbolo per eccellenza del comunismo. E ricorda la rivoluzione pacifica che portò alla fine della divisione del paese e dell’Europa con cerimonie ufficiali. Celebrazioni nella capitale che vedono in prima fila il presidente federale Frank-Walter Steinmeier e la cancelliera Angela Merkel. Cerimonie che si sommano a tutti gli eventi organizzati in questi giorni e settimane in vari luoghi a trent’anni di distanza da quell’evento storico.

Muro di Berlino, le parole di Mattarella

In Italia il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha ricordato il Muro ma non ha pronunciato la parola comunismo: «Questo giorno non può che richiamarci al coraggio delle scelte, alla responsabilità e all’impegno. In un tempo di mutamenti così profondi, l’Europa libera da barriere e totalitarismi può dare al mondo divenuto multipolare un contributo quanto mai prezioso. In termini di civiltà, di cooperazione, di rispetto della persona e delle comunità. Per far questo deve essere capace di un nuovo slancio. Mettendosi alla testa dell’affermazione dei valori di libertà e di democrazia, di uno sviluppo sostenibile. Per dare un futuro alle prossime generazioni».

Muro di Berlino: le celebrazioni di FdI

Fratelli d’Italia organizza dibattiti, mostre e testimonianze a Milano, al teatro Nuovo a San Babila. Alle 15 Giorgia Meloni partecipa alla manifestazione “9 novembre Giorno della Libertà. 30esimo anniversario della caduta del Muro di Berlino”. A Roma, alle ore 17, a piazza della Rotonda (Pantheon) si terrà la manifestazione “Addio maledetto Muro”. Parteciperanno deputati, consiglieri regionali e comunali di FdI.

Il post di Giorgia Meloni

Girgia Meloni su Facebook scrive: «Buon 9 novembre e buon “Giorno della Libertà” a tutti i patrioti europei che si battono per costruire un’Europa di popoli liberi e sovrani. Buon 9 novembre a chi vuole abbattere il muro della subalternità alla finanza e ai burocrati di Bruxelles per rifondare l’Europa sui valori che hanno fatto grande la nostra civiltà» E poi ancora: «… a chi crede nella meritocrazia, nella solidarietà, nel lavoro, nella famiglia, nella sacralità della vita, nella difesa dell’ambiente. Nelle nostre radici classiche e cristiane, nella Patria. Buon 9 novembre all’Europa che 30 anni fa rinasceva sulle macerie della più spietata dittatura di tutti i tempi: il comunismo. Oggi come 30 anni fa sempre dalla parte della libertà».

