Milano, stuprata e massacrata di botte a settant’anni da un aggressore seriale

A settant’anni stuprata per undici ore ininterrotte. La donna aveva contattato l’uomo per una prestazione sessuale a pagamento. Lui dopo aver spento i suoi tre cellulari, poi rubati, l’ha massacrata con pugni in faccia. Poi l’ha minacciata di morte con un coltello e l’ha violentata. Come si legge sul Corriere della Sera, la violenza è iniziata alle 22 del 3 novembre e si è conclusa alle 9 del giorno dopo. A quel punto la donna, che abita in un elegante palazzo nella zona dell’Arco della Pace a Milano, è uscita di casa. Con il viso pieno di lividi, barcollando ha chiesto aiuto ai vicini, che l’hanno accompagnata dai carabinieri.