Maltempo, allerta in mezza Italia. Dispersa una donna in Piemonte. Il Po oltre il livello di guardia

Maltempo senza sosta. Continua per tutta la giornata di oggi l’allerta meteo su gran parte dell’Italia. La Protezione Civile sta valutando l’allerta rossa in Calabria e su alcuni settori di Piemonte e Liguria.

Maltempo in Piemonte Situazione particolarmente difficile in provincia di Alessandria. I vigili del fuoco stanno intervenendo a Sezzadio. Lungo la strada provinciale 186 un’autovettura con tre persone a bordo è finita nel Bormida. Due persone sono state salvate mentre la terza è dispersa. La persona dispersa è una donna di 52 anni, che è rimasta intrappolata nel mezzo. I vigili del fuoco stanno intervenendo aLungo la strada provinciale 186. Due persone sono state salvate mentre la. La persona dispersa è una donna di 52 anni, che è rimasta intrappolata nel mezzo.

Il maltempo si abbatte anche nel Bergamasco, In mattinata è esondato il torrente Belbo, al momento senza danni. Il casello autostradale di Alessandria Sud è chiuso per allagamenti. Circa 200 persone sono state sfollate ripartite tra vari comuni. Molti i disagi alle strade, sia per frane sia per allagamenti. Sono isolate le località Olbicella e San Luca nel comune di Molare, per un totale di 60 abitanti. La località Venturina nel Comune di Alice Bel Colle per un totale di 10 famiglie, Borgo Vercellino e località Bonanti per frana (rispettivamente 50 e 10 persone) e Borgata Torielli, nel comune di Acqui Terme (10 persone).

Allagamenti, il Po oltre la soglia di guardia Forti piogge si sono verificate sulla fascia nord-occidentale, sulla pianura torinese e sui settori appenninici ai confini con la Liguria. In provincia di Torino si sono registrati tra i 20 e i 30 centimetri di neve sopra quota 1.600 metri. Il Po nella notte ha superato la soglia di guardia. Allagati i Murazzi e il Borgo Medievale. Sotto controllo anche le aree del Meisino e del Fioccardo. Preoccupante anche le condizioni dei fiumi. Il Bormida è sopra il livello di pericolo ma non ci si aspettano incrementi “significativi”. Il Belbo è in incremento e ha raggiunto la soglia di pericolo. Lo Scrivia è a livello di guardia. Il Tanaro è sulla soglia di pericolo vicino a Montecastello, nell’Alessandrino. E a livello di guardia ad Asti, Chisola e Malone. Nel torinese, il Po ha superato il livello di guardia. Il lago d’Orta è alla soglia di guardia.

Nuovo allarme a Venezia

È stato di 129 centimetri il picco dell’acqua alta a Venezia alle ore 9. Le previsioni di una marea massima di 140 centimetri non si sono concretizzate. La Centrale operativa della Polizia locale informa che a causa dell’acqua alta è stato chiuso temporaneamente il ponte votivo per la Basilica della Salute.

In Liguria è la Valpolcevera che ha maggiormente sofferto. Proprio nella zona del crollo di Ponte Morandi allagamenti e fango hanno danneggiato esercizi commerciali, il cantiere del nuovo Ponte è stato costretto a sospendere i lavori in quota,

Nel Lazio tutte le squadre dei vigili del fuoco di Roma e Provincia sono impegnate nelle operazioni di intervento. Tanti gli allagamenti oltre alla caduta alberi e rami. Sono stati circa un centinaio gli interventi dalle 20 di ieri sera fino a questa mattina. Un’altra ventina ancora da compiere. Le aree più colpite sono quelle di Anzio e Pomezia. Fortunatamente non ci sono state vittime. Sono intervenute anche le squadre dei sommozzatori.