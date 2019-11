Una volta c’erano i girotondi. Apparvero e poi scomparvero sulla scia del regista Nanni Moretti, che era scontento dei dirigenti del suo partito. Al tempo c’erano i Ds. I girotondi non erano altro che un diversivo per nascondere la crisi della sinistra. In quegli anni dominava il centrodestra. Berlusconi occupava la scena mediatica. E oscurava i grigi dirigenti della sinistra. Presentarono i girotondi come una risposta “spontanea” della sinistra diffusa alle difficoltà della struttura partito. Ma di “spontaneo” avevano ben poco, visto il modo come furono rilanciati dall’industria dei media.

Qualcosa di simile sta accadendo con le sardine di oggi. Dopo le manifestazioni “spontanee” di Bologna e di Modena , altri eventi s’annunciano in altre città italiane. Da Torino a Genova, da Milano a Napoli e Palermo. Anche in questo caso è tutto uno strombazzamento dei media. Per accreditare l’idea del “contagio” prodigioso. Del movimento della società civile che nasce “dal basso” e senza “bandiere”. A Milano le sardine si esprimono con un liguaggio ittico-immaginifico. E parlano di una realtà “subacquea, non visibile in superficie, ma che è pronta a manifestare la propria presenza con migliaia di bolle di ossigeno”. Questa società civile senza “tessere” e “senza partito” reagirebbe “spontaneamente” al “pericolo” sovranista.

Ma a chi vogliono darla a bere? Il Giornale ha già documentato il legame tra gli organizzatori delle sardine modenesi e il Pd. In ogni caso, senza scoperchiare gli altarini del presente, basta riandare con la mente ai tempi del vecchio Pci. Quando, negli anni Sessanta e Settanta, sorsero un’infinità di sigle “democratiche”. I genitori “democratici”. I professori “democratici”. I magistrati “democratici”. Gli avvocati “democratici”. E così via, in un’inflazione di associazioni “sponatenee”. L’obiettivo era chiaro. Coinvolgere i più disparati gruppi sociali con il paravento dall’indipendenza dai partiti. Ma in realtà erano tutti gruppi manovrati dal Pci. Molti in genui caddero nel tranello. Non erano altro che dei baccalà, come si dice nel gergo popolare per designare i tontarelli che si fanno abbindolare dalla propaganda. Allo stesso modo, non sono altro che baccalà le sardine mobilitate oggi dal Pd.