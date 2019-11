Dal caviale alle sardine. Ormai questa sinistra cerca leader su Facebook. I suoi capi e sottopancia sono impazziti per piazza Maggiore contro Salvini. Lunedì si replica a Modena, poi chissà dove e pensano che quella sia la password – restiamo in tema social – per resettare il sovranismo dilagante. Basta un po’ di clamore mediatico e come con gli spinaci per Braccio di Ferro, a loro sono sufficienti i magnifici quattro che chiamano la piazza bolognese.

Zingaretti ne sta facendo una malattia. Se perde l’Emilia Romagna – pure l’Emilia Romagna – si sente male. E se vince non comprende che è una regione su venti. La pacchia non ricomincia così.

Pensate alle sardine stipate nelle acciaierie

Anche perché nel frattempo, il doppio delle sardine che stavano stipate nella più grande acciaieria d’Europa, a Taranto e altrove, le state inscatolando per gettarle al macero con i licenziamenti. Vi beate di una piazza di settemila metri quadrati scarsi e dimenticate i cinquantamila mq di piazza San Giovanni. Siamo di fronte ad una crisi occupazionale che non ha davvero precedenti e voi vi gingillate con calcolatrici arrugginite da troppe elezioni andate a male.