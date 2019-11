Londra, coltellate e spari sul London Bridge. È terrorismo ma la polizia dice: «Incidente»

Londra, le autorità parlano cocciutamente di “incidente”. Ma è evidentemente un attentato, anche se non si sa ancora di quale matrice. Ma basta sfogliare la serie degli attentati, e proprio dove è avvenuto oggi, perché lo spettro del terrorismo islamico si riaffacci. Il London Bridge è stato improvvisamente evacuato e transennato dalla polizia londinese che ha chiuso l’intera zona dopo che sono stati uditi colpi di arma da fuoco. Scotland Yard ha confermato di essere intervenuta, come si è sottolineato, per “un incidente”.

Londra, la polizia ha sparato

Successivamente gli agenti di polizia hanno sparato ed ucciso un uomo sul London Bridge. A renderlo noto è SkyNews che cita la polizia. “Un assalitore, riteniamo armato di un coltello, ha iniziato ad attaccare i passanti. E’ stata allora dispiegata la polizia armata. Riteniamo che il presunto assalitore sia stato colpito a morte”. Lo riferisce il corrispondente di SkyNews Mark White riportando quanto accaduto a London Bridge.

Non è finita. La polizia londinese parla di un certo numero di persone che sarebbero rimaste ferite durante “l’incidente”-attentato sul London Bridge. Lo riferisce la Bbc. Poi la polizia londinese ha dato notizia dell’arresto di un uomo durante l’incidente sul London Bridge. Non è chiaro se sia stato arrestato l’attentatore o una seconda persona. Quello che è certo è che l’uomo ucciso (o arrestato) aveva aggredito i passanti sul London Bridge.

La polizia insiste con la sua versione. Come in altri Paesi del nord Europa, si nega l’evidenza quando riguardi il terrorismo islamico. “Siamo a conoscenza delle notizie che circolano sui social media. Daremo informazioni appena possibile. Le nostre informazioni devono essere accurate”. Questo quanto riportato sull’account Twitter della polizia metropolitana di Londra. “Le forze dell’ordine sono state chiamate ad intervenire alle 13.58, si legge ancora. Sono intervenuti i servizi di emergenza, tra questi gli agenti del Met e la City Police. Un uomo è stato arrestato dalla polizia. Riteniamo che un certo numero di persone siano state ferite”. Come si ricordava, nel 2017 sei persone furono uccise e decine ferite in un altro attentato nello stesso luogo.