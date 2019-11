A più di 25 anni dalla scomparsa, Romina Power non perde la speranza di avere notizie di Ylenia. E, a ridosso del compleanno della figlia, nata il 29 novembre 1970, ha postato un appello sulla suo profilo Instagram. «Ylenia Carrisi scomparsa dal 1994 a New Orleans. Troppe ragazze scomparse. Per qualsiasi notizia non esitate a contattarmi», ha scritto Romina, in un un post in inglese.

Romina Power contro la «morte presunta» della figlia

Ylenia Carrisi sparì la notte di capodanno del 1994 negli Stati Uniti, mentre si trovava a New Orleans, in Louisiana. Nel dicembre 2014, a seguito di un ricorso presentato dal padre, Al Bano, il tribunale di Brindisi ne dichiarò la morte presunta. Si trattò di un passaggio mai accettato da Romina Power, che continua a sperare, come dimostrano anche i post di questi giorni.

L’appello per Ylenia: «Non ho mai perso la speranza di riabbracciarla»

«Novembre è il mese in cui è nata Ylenia. È scomparsa negli Stati Uniti nel gennaio 1994. Aveva 23 anni. Non ho mai perso la speranza di abbracciarla di nuovo. So che da allora deve essere cambiata, ma se qualcuno riconosce una donna che assomiglia a questa ragazza, per favore mi contatti», ha scritto ieri la cantante accanto alla foto della figlia. Oggi un’altra foto di Ylenia, con un altro post: «La mia Ylenia. Dove sei?».