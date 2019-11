La Raggi tenta di ridicolizzare Salvini mentre fa una diretta Fb. E si becca gli sfottò del web (video)

Virginia Raggi pensa di cogliere al volo l’assist. Ma il suo tentativo è maldestro. Salvini sta facendo una diretta Fb a Roma. La sindaca pensa di deriderlo. Lo riprende e posta su Twitter il video del leader leghista. Quindi scrive il tweet: “Matteo Salvini…basta chiacchiere su Roma. Guardate queste immagini: il leader della Lega Nord annuncia ai cittadini la sua visita in Campidoglio accolto da una folla festante e invece… si ritrova a parlare da solo… #SalviniChiacchierone #GiuLeManiDaRoma”. Tentativo maldestro. Un autogol.

Raggi SalviniNon è un mistero che tra i due ci sia una ruggine ben stratificata. In più occasioni Salvini ha attaccato il sindaco di Roma per come sta riducendo Roma. Salvini anche in tv denuncia spesso l’incapacità della giunta Raggi. La diretta Fb aveva infatti questo contenuto polemico. Per questo l’improvvida sindaca ha pensato bene di vendicarsi sbeffeggiando il leghista. Il video “rubato” mentre l’ex ministro non se ne accorge mostra appunto Salvini che si filma con lo smartphone, mentre parla ai suoi follower, su una scalinata capitolina. Passeggiando dalla rupe Tarpea fino ad arrivare alla scalinata che affaccia sull’Ara Coeli.

Raggi Salvini, vecchia ruggine

Beffa nella beffa. Oltre agli hashtag per deridere il leader del Carroccio, la Raggi sceglie una traccia musicale di sottofondo: la “Marcia di Radetzky”. Per rendere il contrasto “comico”. Per l’eterogenesi dei fini la parte comica invece la fa la Raggi. Un autogol tra i più rocamboleschi, visti i tanti commenti al suo post. Una débâcle. La stragrande maggioranza la critica e la deride a sua volta: “Hai mai pensato di andare in terapia? Chiedo per un’amica, eh…”, “Da quando avete tradito gli italiani portando al governo il Partito Democratico, quando Salvini parla le pesta la coda eh? Ecco spiegate queste sue uscite che definire puerili è poco…”, “Quanto ti rode…meglio da soli, che a vanvera…”, “Sta facendo una diretta su Facebook, Raggi ripigliati”, e “Che g…di tweet”.