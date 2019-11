Ha aggredito la moglie incinta, scagliandosi poi contro i poliziotti intervenuti in soccorso della donna. Stavolta è successo a Messina, dove la Polizia ha arrestato un 31enne marocchino dopo la segnalazione, ieri notte, di un cittadino che ha denunciato l’aggressione di un vicino di casa alla moglie. Giunti sul posto, gli agenti hanno notato da una finestra un uomo sporco di sangue e in evidente stato di agitazione, che si era barricato a casa.

Il marocchino si barrica in casa

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per accedere all’appartamento. Una volta dentro, i poliziotti hanno trovato cattivo odore e sporcizia ovunque, diverse suppellettili distrutte, nonché vetri e piatti in frantumi. Il personale del 118 ha soccorso la donna incinta e medicato l’uomo che era ferito a una mano.

L’aggressione ai poliziotti

Ma il marocchino, per sottrarsi all’identificazione, dopo essere stato medicato, si è scagliato anche contro i poliziotti che lo hanno immobilizzato e arrestato. Dagli accertamenti è poi emerso che già in passato le volanti erano già intervenute per analoghe aggressioni. L’uomo, infatti, che è risultato essere spesso ubriaco, si era mostrato violento con la moglie anche in altre occasioni. Per lui, quindi, dopo l’ennesimo episodio, si sono spalancate le porte del carcere. Solo qualche giorno fa un connazionale accusato di una condotta simile era stato arrestato all’aeroporto di Catania, mentre cercava di fuggire.