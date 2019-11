Ironie social per la “lista nera” di Repubblica. Ma Berizzi fa la vittima: “Odio contro di me”

Solo due risultati ci si poteva aspettare da una rubrica che ha la pretesa di smascherare, stigmatizzare e infine contrastare l’odio: l’amplificazione dell’odio e la trasformazione in martire del suo estensore. Paolo Berizzi e Repubblica li hanno centrati entrambi in due soli giorni: quello dell’annuncio e quello della prima uscita.

La “saga dell’odio” su Twitter

Appena pubblicata la notizia che sarebbe diventato titolare di “una rubrica contro l’odio”, ha scatenato su Twitter una ridda di oltre 300 commenti. “Ogni giorno racconterò un episodio di razzismo, fascismo, nazismo, antisemitismo, bullismo politico, sessismo. L’informazione come antidoto all’odio. Aspetto le vostre segnalazioni!”, ha cinguettato Berizzi, scatenando una ridda di oltre 300 commenti. A scorrerli rapidamente, per la verità, si trovano soprattutto ironie e segnalazioni di episodi d’odio profusi dalla sinistra contro esponenti di destra. Con le annesse richieste di chiarimenti se anche questi troveranno spazio nella rubrica. Lui però oggi, nella prima puntata di “Pietre”, la sua personalissima saga dell’odio, spiega che “senza nemmeno aspettare la prima uscita di questa rubrica, la macchina dell’odio ha iniziato ad attaccare“. E cita cinque delle “centinaia di messaggi social diretti a Repubblica e a me personalmente” nei quali gli viene detto che è “uno schifo”, che “speriamo che i sassi ti arrivino in testa” (anche nella versione “inizia a mettere il casco”), “siete carta straccia” e “merde come i vostri amici musulmani”.

Berizzi, Repubblica e la “Professione odio”

Ora, c’è da dire che Berizzi non sempre ha brillato nella sua carriera per la correttezza con cui ha riportato certe notizie, ma stavolta vogliamo credergli senza verificare. Intanto perché tutti sanno che i social spesso si trasformano in una fogna senza fondo e poi perché lo sforzo di mettersi a leggere tutti e 300 i commenti non vale la candela. Dunque, riconosciamo sulla fiducia a Berizzi e a Repubblica che è bastato l’annuncio per centrare il primo risultato, amplificare l’odio. E che gli è bastata una sola uscita per consolidare quel primo risultato e per ottenere un riscontro anche sul secondo. Detto ciò, ora che i “patetico” e i “bravo” sono stati parimenti conquistati, resterebbe sul tavolo la domanda sull’utilità residua di questa rubrica. Ma sul tavolo c’è anche Repubblica aperta sulla pagina di “Pietre”. E la risposta sta tutta là, nel titolo di oggi: “Professione odio”. Che anche Berizzi, in qualche modo, dovrà pur sbarcare il lunario.