È dedicato al tema “Dio, patria e famiglia” il consueto incontro del mercoledì, organizzato da Riva Destra, movimento federato a Fratelli d’Italia, per domani 6 novembre, alle 18.30, presso la sede di quello che fu il primo storico circolo di Alleanza Nazionale, in via Venezia 27, a Roma.

Varchi e Ruspandini all’incontro di Riva Destra

All’appuntamento parteciperanno i parlamentari di FdI, Carolina Varchi e Massimo Ruspandini. I loro interventi saranno preceduti dai saluti dei responsabili locali di Riva Destra, Lorenzo Loiacono per Roma e Marco Micacchi per il Lazio. Le conclusioni saranno affidate al segretario nazionale, Fabio Sabbatani Schiuma, messo da Giorgia Meloni a capo del dipartimento di FdI che si occupa appunto dei movimenti federati.

«Riportiamo la politica in sezione»

“I nostri appuntamenti – spiegano gli organizzatori – vogliono riportare la politica in sezione e al contatto diretto tra militanti, dirigenti ed eletti. Il tema scelto è caro al patrimonio di quella destra che Giorgia Meloni sta riunendo con pazienza e caparbietà”. In questa epoca di social, “spesso avversi alle nostre idee, come Facebook – ha spiegato poi di recente Sabbatani Schiuma – è sempre meglio ascoltare e dibattere gurdandosi negli occhi. Magari in strutture che sanno ancora delle nostre vecchie e gloriose sezioni”. L’incontro sarà preceduto dalla riunione del Comitato delle donne del movimento e concluso poi dalla consueta cena comunitaria.