Riva Destra ospita Bignami e Silvestroni. Si parla di Bibbiano e FdI

Continuano a Roma gli appuntamenti dei “Mercoledì sulla Riva Destra“. Presso la sede nazionale del movimento federato a Fratelli d’Italia, si stanno alternando diversi parlamentari di Fratelli d’Italia. Fabio Sabbatani Schiuma spiega che si tratta di un’iniziativa per continuare a mantenere il rapporto diretto con militanti e simpatizzanti.

In questa epoca di social, «spesso avversi alle nostre idee, come Facebook», spiega il fondatore e leader di Riva Destra, è sempre meglio ascoltare e dibattere gurdandosi negli occhi, magari in strutture che sanno ancora delle nostre vecchie e gloriose sezioni». L’appuntamento di mercoledì 23 ottobre, alle 18.30, è in via Venezia 27.

I mercoledì di Riva Destra

Galeazzo Bignami e Marco Silvestroni sono gli ospiti d’onore del mercoledì. Il primo vanta un corposo curriculum nella destra giovanile. Un cursus honorum in Emilia Romagna, ottenuto a suon di preferenze. Bignami è poi transitato in Forza Italia e da poco tornato nella casa madre della destra odierna guidata da Giorgia Meloni. Silvestroni, che è invece tra i fondatori di Fratelli d’Italia, è deputato e responsabile nel suo partito di tutta la provincia romana.

Questi i temi in agenda. Bignami continuerà a denunciare come stia calando il silenzio su Bibbiano. «Da parte di Tg, quotidiani nazionali, media omologati c’è il silenzio assoluto. E questo nonostante continuino a emergere numeri, dati, documenti ufficiali sconvolgenti. Elementi che dovevano spingere la Regione a intervenire. E invece non solo non interviene, ma continua a erogare soldi alle associazioni degli indagati dell’inchiesta “Angeli e Demoni».

La soddisfazione di Sabbatani Schiuma

Silvestroni affronterà il tema della crescita di Fratelli d’Italia. Una tendenza positiva in tutti i sondaggi, anche grazie all’apporto dei movimenti federati e del lavoro svolto dall’apposito Dipartimento Nazionale di FDI. Un dipartimento guidato proprio da Sabbatani Schiuma, su nomina diretta di Giorgia Meloni. Alla fine dell’appuntamento del mercoledì è previsto il consueto momento conviviale. Spaghettata e calici di buon vino per tutti.