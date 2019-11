“Il reddito di cittadinanza va abolito. Miliardi buttati al vento”: Lollobrigida annuncia battaglia

Sono pronti gli emendamenti, Fratelli d’Italia è pronta a dare battaglia: “Il reddito di cittadinanza va abolito immediatamente. Non ha prodotto un solo posto di lavoro ed è andato in gran parte a contrabbandieri, ex brigatisti, spacciatori e chissà a quanti altri delinquenti non ancora scoperti oltre ad incentivare il lavoro nero”. Il capogruppo di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida sintetizza come meglio non i potrebbe un fallimento colossale. “Noi abbiamo tentato di fermare questo scempio quando il governo gialloverde decise di approvarlo. Denunciammo, inascoltati, precisamente quello che sarebbe accaduto”, ricorda il capogruppo di FdI. Il partito di Giorgia Meloni fa e contiuerà a fare una battaglia senza quartiere per abolire il reddito di cittadinanza, voluto dai grillini.

“Reddito di cittadinanza, un fallimento”

“Ora presentatiamo gli emendamenti alla manovra per utilizzare diversamente i quasi 8 miliardi annui gettati al vento. Ci aspettiamo il sostegno di tutte le forze politiche che non vogliano essere complici di uno sperpero di risorse annuali pari a quello che Alitalia è costata agli italiani in 40 anni o più di 4 volte il valore di vendita di Ilva di Taranto”.

Lollobrigida:

La lettura che FdI ha sempre dato della misura-bandiera del M5S, ancor prima che andasse in porto, si è rivelata quella giusta. A riceverlo è stata una pletora di individui che non ne avevano diritto. Una misura che ha creato un varco a tanti furbetti. La ricetta per far crescere l’Italia non è questa. Spiega Lollobrigida. “Utilizziamo quei miliardi per un progetto di sviluppo della Nazione capace di creare lavoro per gli Italiani e valorizzare il merito. Aiutare chi merita sostegno e rispettare chi paga le tasse.” L’abolizione del reddito di cittadinanza è uno dei cardini degli emendamenti che FdI ha presentato per correggere la manovra economica del governo. Una pacchetto di misure che FdI presenterà a Bologna il 1 dicembre nell’ambito dell’iniziativa “L’Italia che pensa in grande”.