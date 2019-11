Sembravano i padroni del web, i Cinquestelle, ora si beccano la parola cialtrone come complimento. Se vogliono cercare una spiegazione ai loro disastri – persino sulla tanto cara piattaforma Rousseau – vadano a passeggio sulla rete. Nemmeno tanto lontano, basta navigare sulle loro pagine, sui loro profili, senza sforzarsi di curiosare dalle parti del nemico tanto odiato.

C’è un giovane parlamentare che si fa anche apprezzare, come l’ex capogruppo M5s alla Camera Francesco D’Uva, oggi questore a Montecitorio. Ma a volte capita anche a lui di sbagliare, quando si illude di poter strafare. Basta un tweet inopportuno per essere sommerso da una valanga di critiche. Ma chi glielo ha fatto fare di prendere di petto Giorgia Meloni sulla bufala chiamata reddito di cittadinanza? Ecco l’esibizione di D’Uva: “Giorgia #Meloni ne ha appena sparata un’altra: vuole cancellare il #RedditoDiCittadinanza. Ma #FratellidItalia non era la destra sociale? Non erano quelli attenti agli ultimi? #IoSonoGiorgia e penso solo a chi ha i soldi. #Manovra.

I Cinquestelle devono studiare

Ecco, una sciocchezza più grande non la poteva certo scrivere. Primo: la Meloni non ne “spara”, perché a differenza dei Cinquestelle – e non solo dei Cinquestelle – studia gli argomenti. Secondo: destra sociale? Informarsi di che cosa di parla, please. Terzo: pensare a chi ha i soldi è un’esclusiva di chi regala quelli nostri senza offrire uno straccio di lavoro ai disoccupati.