Se la destra aveva adottato lo slogan “parliamo di Bibbiano”, il leader delle Sardine, Mattia Santori, fa altrettanto, ma alla rovescia. E chiede, come faceva il Pd, di far calare un velo di silenzio sullo scandalo degli affidamenti dei minori. Su cui il M5S, prima di allearsi con loro, aveva incalzato proprio i Democratici. Se solo poche ore prima il presidente della Regione Emilia Romagna aveva invocato “pene esemplari” per Bibbiano, la Sardina lo ha smentito. “Solo slogan su Bibbiano”, ha detto. Secondo Santori la gente emiliana e romagnola “non merita un ‘Basta Pd’ o ‘Liberiamo l’Emilia-Romagna’, perché gli slogan su Bibbiano qua non funzionano, perché la gente ha un cervello”. Per poi aggiungere: “Io ritengo assurdo che si continui a parlare di Bibbiano”.

La reazione della destra è furente. Giorgia Meloni pubblica un video nel quale Santori ripete la frase “oscurantista” sullo scandalo di Bibbiano. E commenta: “E questo sarebbe un movimento apolitico? La triste realtà è che le sardine sono semplicemente la sinistra del Pd che scende in piazza senza bandiere… perché probabilmente se ne vergognano”.

Le Sardine nel mirino anche della Lega

Anche l’eurodeputata leghista Silvia Sardone si era espressa contro Santori. “Assurda e arrogante affermazione del leader delle sardine sulla questione Bibbiano. Per lui è un tema che non esiste e che tirano fuori solo i “senza cervello”: Che bel rispetto per le famiglie coinvolte…”. Su Facebook l’europarlamentare del Carroccio aveva pubblicato il a sua volta video della Sardina, con la frase “Bibbiano è solo uno slogan”. A conferma che sull’innocenza delle Sardine c’è poco da scommettere…