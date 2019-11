a CasaVissani non c’è niente da bocciare. Casomai c’è tutto da promuovere come non è mai stato fatto prima”. Così Luca Vissani, figlio dello chef Gianfranco e maitre del ristorante di famiglia, risponde all’ANSA dopo l’annuncio da parte della Guida Michelin Italia 2020 del passaggio per il ristorante Vissani a Baschi (Terni) La famiglia Vissani non ci sta. “Noi siamo una squadra di fortissimi, ed accetto il guanto della sfida tesomi dalla ‘rossa’, dimostrando che. Casomai c’è tutto da promuovere come non è mai stato fatto prima”. Così Luca Vissani, figlio dello chef Gianfranco e maitre del ristorante di famiglia, risponde all’ANSA dopo l’annuncio da parte della Guida Michelin Italia 2020 del passaggio per il ristorante Vissani a Baschi (Terni) da due stelle a una stella Michelin

Vissani: “Non abbiamo il gessato…”

“Probabilmente – osserva l’imprenditore umbro e maestro di sala da Vissani – il nuovo progetto di CasaVissani, di ricerca e sviluppo continuo, dove alla base c’è l’esperienza intesa come puro divertimento delle papille gustative, non è in corda con il gessato richiesto dai cugini d’oltralpe. Ma questo diventa un problema che non ci riguarda. Noi siamo orgogliosi di quello che facciamo e di come serviamo chi ci sceglie. E garantisco che sappiamo ancora guardare le persone in viso, dritte negli occhi. C’è chi non se lo può più permettere”.

“Innoviamo lo stesso”

non aspettiamo di certo la Michelin per cambiare, migliorare ed Comunque, sottolinea Luca Vissani, “, migliorare ed innovare , visto che siamo stati presi in considerazione da questi ultimi solo 18 anni dopo che Vissani era ai vertici di tutte le guide italiane. Non male come tempismo!”. In conclusione “è il caso che interroghiate la Michelin, – continua la new generation del brand della ristorazione umbra – noi ristoratori siamo tutti soggetti al loro giudizio, a volte positivo a volte negativo, siamo parte di un progetto editoriale che deve saper essere cambiato per polarizzare attenzione”.

Ovviamente, ora c’è da attende il seguito della puntata con l’immancabile replica della Michelin. Magari sui social…

Si accettano scommesse sui prossimi botta e risposta, verrebbe da dire. Chissà se invece non sopraggiunga una pax diplomatica.