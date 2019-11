Nessun reato commesso. Niente processo. I giudici scagionano Salvini sul caso della Alan Kurdi. La nave tedesca della Ong Sea Eye. «Lo Stato di primo contatto non può che identificarsi in quello della nave che ha provveduto al salvataggio». Così il tribunale dei ministri di Roma si è espresso sulle accuse di omissione di atti d’ufficio e abuso d’ufficio mosse contro l’ex ministro dell’Interno. E il suo capo di Gabinetto del capo di Gabinetto Matteo Piantedosi. Salvini, come è noto, aveva negato lo sbarco ai 65 migranti che si trovavano a bordo dell’imbarcazione, nell’aprile scorso.

Alan Kurdi, Salvini scagionato: non ha commesso reato

Qualche giorno fa Salvini aveva esultato alla notizia dell’archiviazione. «Finalmente un tribunale riconosce che bloccare gli sbarchi non autorizzati non è reato», aveva detto. Oggi le motivazioni gli rendono giustizia.

La responsabilità di assegnare un «porto sicuro» alle navi con i profughi soccorsi in mare spetta allo «Stato di primo contatto». Applicando Convenzioni e accordi, «lo Stato di primo contatto non può che identificarsi in quello della nave che ha provveduto al salvataggio».

Le motivazioni del tribunale dei ministri di Roma

Le motivazioni, riportate dal Corriere della Sera, stabiliscono quindi che se una nave che raccoglie i naufraghi batte ad esempio bandiera tedesca, è alla Germania che deve rivolgersi per ottenere l’approdo. «L’assenza di norme di portata precettiva chiara applicabili alla vicenda– si legge nelle motivazioni – non consente di individuare l’indebito rifiuto di indicazione del Pos (Place of safety). Né precisi obblighi di legge violati dagli indagati. E di conseguenza di ricondurre il comportamento a fattispecie di rilevanza penale».

Il tribunale romano sottolinea inoltre che quando, come nel caso della Alan Kurdi, e come spesso accade, le coste di quel Paese sono troppo lontane, «la normativa non offre soluzioni precettive idonee ai fini di un intervento efficace volto alla tutela della sicurezza dei migranti in pericolo».

Lo sbarco a Malta e la redistribuzione

La questione risale al 3 aprile scorso quando la Alan Kurdi soccorse 65 migranti a bordo di un gommone al largo della Libia. E poi puntò verso le coste di Lampedusa. Dopo giorni di braccio di ferro con il governo italiano, gli attivisti della ong tedesca alla fine puntarono su Malta. Lì, il 13 aprile, gli immigrati vennero sbarcati e distribuiti tra Germania, Francia, Lussemburgo e Portogallo.