Guerra senza esclusione di colpi, nella maggioranza giallo-rossa, per la tornata di nomine Rai che dovrebbe consumarsi domani. Luigi Di Maio, a quanto pare, sarebbe il più attivo di tutti nel tentare di imporre un “suo” nome, anche per provare a risalire la china sulla tv di Stato. Secondo La Stampa, ci sarebbe Milena Gabanelli in cima alla lista delle preferenze del leader politico dei grillini, che avrebbe avuto un colloquio lunghissimo e segreto con l’ex conduttrice di Report. Non per un posto da direttore, ma per una consulenza che le aprirebbe la strada a un programma di approfondimento. Secondo il quotidiano torinese, la trattativa tra la Gabanelli e il capo politico del Movimento 5 stelle sarebbe avviata e il finale a breve sarà reso noto.

Gabanelli, poi tutto il resto