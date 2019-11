Giletti saluta una bimba in diretta. Ma è la figlia di Salvini e i social lo insultano (video)

Vietato essere gentili con i bambini, se i bambini in questione sono i figli di Matteo Salvini. Dopo il caso estivo del figlio più grande sulla moto d’acqua (portato anche in tribunale e finito con una archiviazione), ora esplode il caso del saluto in tv alla figlia più piccola. A macchiarsi di questo gesto “gravissimo” è stato Massimo Giletti, finito impallinato sui social.

Giletti saluta la figlia di Salvini

A Non è l’Arena su La7 c’è stato un collegamento video Salvini. Il leader della Lega ha salutato tutti e, in primis sua figlia. “Buonasera a tutti e buonasera alla mia bimba se mi guarda da casa prima di andare a nanna”, ha detto l’ex ministro, inviandole un bacio. “Anche l’altra volta l’avevamo salutata in diretta”, ha commentato Giletti. “Era felice come una pasqua e ha saltellato sul divano dalla nonna per tutto il tempo”, ha quindi raccontato Salvini. E così Giletti ha rinnovato il gesto: “Un saluto glielo aveva fatto e glielo fa anche questa sera lo zio Giletti, visto che siamo alla famiglia allargata la domenica”.

I social si scandalizzano: “Che scivolone!”

Il siparietto, però, non è piaciuto a vari internauti, che hanno stigmatizzato la scena con cinguettii indignati. “Scivolone di Giletti”, ha scritto uno. “Livello bassissimo”, ha rilanciato un altro. “Un bel quadretto di famiglia e vai con la campagna: mediatica elettorale permanente! E bravo zio Giletti… sarà tenuto in debita considerazione dal futuro presidente del Consiglio!”, ha avvertito un terzo. E via così con l’idea che “sullo zerbino davanti la porta di casa di Salvini c’è scritto Giletti”. La polemica, per ora, sembra limitata agli utenti della rete. Ma si attende con fiducia la voce di qualche politico del fronte dell’amore e della concordia.