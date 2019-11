Fazio, ascolti giù e solito volgare show della Littizzetto su pipì, prostata e culi (video)

Pipì, prostate, flautolenze, rutti, maroni, mazze, culi, stronzi. Il solito campionario di volgarità (video) di Luciana Littizzetto ha contribuito al calo degli ascolti del programma domenicale di Fabio Fazio. “Che tempo che fa”, nonostante la presenza di una super ospite come Raffaelle Carrà, si è fermato all’8,4% di share, rispetto al 9,7% della scorsa settimana. Risultati deludenti che spiegano il trasferimento del Fazio d’oro a Raidue. Ma la domanda che resta sempre, purtroppo, di spietata attualità è: che motivo la Luciana Littizzetto di infarcire i suoi monologhi di volgarità? Fanno ridere? Purtroppo no.

Ascolti, la Rai vince con “Pezzi unici”, nonostante Fazio

“Pezzi Unici”, che ieri sera con la prima puntata in onda su Rai1 ha ottenuto 4.621.000 spettatori e il 20% di share, ha vinto la serata doppiando la concorrenza di Canale 5, dove “La Caccia – Monteperdido” ha totalizzato 2.117.000 spettatori e il 9.4% di share. Meglio della serie di Canale 5 ha fatto “Le Iene” su Italia 1, con 2.229.000

spettatori e il 12.8% di share. “Che Tempo Che Fa” su Rai2 ha ottenuto 2.118.000 spettatori e l’8.4% di share. A seguire “Il tavolo” ha ottenuto 1.490.000 spettatori con il 7.8% di share). Un brusco calo, rispetto alla scorsa settimana, quando Fazio arrivava al 9.7% di share con Che Tempo che Fa, e al 10.5% con Che Tempo che fa – Il Tavolo. Le Iene, dal canto loro, vincevano la serata con il 12.6%. e Non è L’Arena raggiungeva il 6%.

Ieri, in quinta posizione, su Tv8, il Gran Premio di Formula 1 del Brasile, seguito da 1.714.000 spettatori con il 7.3% di share. A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: “Non è L’Arena” su La7 (1.311.000 spettatori, share 6.6%), “Snowden” su Rai3 (816.000 spettatori, share 3.6%), “The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo” su Rete4 (785.000 spettatori, share 3.5%), ‘Pizza Hero – La Sfida dei Forni’ sul Nove (393.000 spettatori, share 1.5%, nel primo episodio, e 244.000 spettatori, share 1.2%, nel secondo). In access prime time, “I Soliti Ignoti” su Rai1, con 5.392.000 spettatori e il 20.7% di share, ha stravinto su ‘Paperissima Sprint’ in onda su Canale 5, con 3.277.000 spettatori e il 12.7% di share. Vittoria di Rai1 anche nel preserale con “L’Eredità” che ha ottenuto 4.622.000 spettatori e il 20.8% di share e “Caduta Libera” su Canale 5 che ha registrato 4.218.000 spettatori e il 19.2% di share.