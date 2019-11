Fabio Fazio ricoperto d’oro, “Che business che fa”: le cifre folli nell’inchiesta del Sole 24 Ore

Finito qui? Macché, i dobloni aumentano: veniamo a scoprire che “il costo totale per la Rai però è ancora più alto, arriva a oltre 18,3 milioni l’ anno (dunque 73 milioni per quattro anni)”. Come è possibile? Semplice. Leggiamo: “Perché comprende ancora i costi di rete a carico della Rai per 5,4 milioni all’ anno: 2,8 milioni per scenografia, regia, redazione, acquisto diritti di filmati e foto; più 2,6 milioni per costumi, trucco, riprese, servizi in esterna e simili”. Insomma, tracciando un riga e facendo la somma, c’è da sbiancare:

“Nel complesso è stato calcolato che, fino alla stagione 2018-2019, il programma di Fazio è costato alla Rai circa 410mila euro per ciascuna delle 32 puntate in prima serata e poco più di 160mila per ciascuna delle 32 in seconda serata”. Una follia. Scandaloso per un programma fazioso, che ospita Carola Racket, Mimmo Lucano e chinque abbia una posizione antiitaliana. Ascolti sempre risicati, il programma sul profilo Fb colleziona più spesso insulti che elogi. Che razza di servizio pubblico è?