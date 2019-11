Emilio Fede ricoverato d’urgenza dopo una caduta. Tweet allarmante del “Biscione”

L’ex direttore del Tg4, Emilio Fede, è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano. È quanto apprende e rilancia l’agenzia di stampa AdnKronos. Fede, uno dei volti più popolari della tv, ha 88 anni. Secondo le prime indiscrezioni, sarebbe stato vittima di una caduta, che ha prodotto gravi ripercussioni sulle sue condizioni fisiche.

In attesa di comunicazioni ufficiali

Ad inquietare, però, è un tweet dell’account Il Biscione, considerato molto vicino a Mediaset. Su Twitter, il Biscione scrive: «L’amico Emilo Fede è stato ricoverato d’urgenza al San Raffaele, mi dicono che a malapena riesca a parlare». Il Biscione poi aggiunge considerazioni di carattere aziendale: «Proprio in un momento in cui il Tg4 subisce il passaggio ad un bravo giovane come Leonardo Panetta, ben voluto davvero da tutti». Il tutto, in attesa di comunicazioni ufficiali sulle condizioni di salute di Emilio Fede.

Emilio Fede e la pena ai domiciliari

Emilio Fede condannato ad aprile in via definitiva a 4 anni e 7 mesi per il caso Ruby bis deve scontare la pena ai domiciliari. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano un mese fa ha accolto una delle istanze dell’avvocato Salvatore Pino. E lui aveva commentato amaro: «Chiederò assolutamente la grazie al Capo dello Stato». «Ancora mi si accusa – aveva continuato – di essere responsabile di aver tentato di far prostituire due ragazze. Nonostante questo, non mi metto a predicare contro la giustizia. Questi domiciliari mi lasciano ampi spazi di vita e sicuramente li rispetterò».

