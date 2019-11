Emilia Romagna, il sondaggio assegna la vittoria al centrodestra. Di Maio trema e reagisce così

Emilia Romagna, anche in questa regione la sinistra andrà a casa. I sondaggi preoccupano non poco i leader di M5S e Pd.

E’ Affari Italiani a presentare i dati scioccanti per Zingaretti e Di Maio. Secondo le stime di MG Research – scrive il quotidiano online – in Emilia Romagna la Lega risulta nettamente il primo partito con una percentuale tra il 31 e il 35% (valore centrale della forchetta 33%). Fratelli d’Italia secondo partito del Centrodestra, come in Umbria, con il 6,5-8,5% (valore centrale 7,5%). Forza Italia si attesta tra il 4 e il 6% (valore centrale 5%). Altri di Centrodestra 0-2% (valore centrale 1%). Totale della coalizione di Centrodestra (valore centrale) 46,5%.

Il Pd si colloca come seconda forza dopo la Lega, con un consenso che va dal 25 al 29% (valore centrale 27). Il M5S si attesta tra l’8 e il 12% (valore centrale 10). Italia Viva di Matteo Renzi otterrebbe tra il 4,5 e il 6,5 (valore centrale 5,5). Gli altri di centrosinistra si attesterebbero tra l’1 e l’1,5%.

Emilia Romagna, il Pd disperato cerca l’accordo col M5S

A questo punto per Zingaretti la strada della coalizione con Di Maio diventa obbligata per competere in una partita che si profila ardua e tutta in salita. Ma il leader pentastellato teme la rivolta della base come in Umbria e sa che il M5S non gli perdonerebbe altri errori strategici. Dunque, con un’occhiata ai sondaggi poco confortanti, chiude a ogni dialogo con i dem.

”Non me ne importa nulla di parlare di coalizioni o altro, non importa agli italiani, piuttosto a gennaio votiamo l’acqua pubblica. Il M5S vuole parlare di temi”. Così Luigi Di Maio ha infatti replicato a Pierluigi Bersani. Quest’ultimo, in un’intervista al Corriere della sera, aveva invitato il leader 5Stelle a rinunciare a una corsa solitaria in Emilia Romagna. Regione che, per Bersani, “vale più di un governo”.

“C’è chi, come di Maio aveva detto Bersani – coltiva questa balzana idea che si possa fare da soli, restando ciascuno a casa sua. Invece bisogna creare una novità che faccia dire ‘non sono il Pd, la sinistra e il M5S di prima’ ”. La rispostaccia di Di Maio non si è fatta attendere.