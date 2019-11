Domattina dalle 8 alle 9 il nostro direttore, Francesco Storace, sarà ospite di Agorà, su RaiTre, la trasmissione di approfondimento condotta da Serena Bortone. Ovviamente, al centro del programma l’attualità politica sia nazionale che territoriale (vista l’emergenza rifiuti che rischia di soffocare di nuovo la Capitale). Riflettori puntati, probabilmente, anche su quello che succede nel Movimento Cinquestelle. Anchealla luce della nuova consultazione sulla piattaforma Rousseau per decidere se presentarsi o meno alle regionali in Emilia e Calabria.

Il confronto parlamentare sulla manovra

Ma attualità politica vuol dire anche manovra economica e la presenza del viceministro Misiani potrebbe servire a ragionare su quello che è presente nella manovra di bilancio. Le tante microtasse – come le ha definite persino Matteo Renzi – sono difficilmente tollerabili in un Paese che ha già troppi e complicati rapporti col fisco. E se a questo si aggiunge il tema dei pignoramenti da parte dei comuni, davvero il cittadino comune comincia a non capire più il perché.

Magari si tenterà di comprendere anche se davvero all’Unione Europea è sufficiente la manovra predisposta dal governo Conte e se non occorreranno invece altri interventi tributari. La mole di emendamenti presentati dalla maggioranza è un ulteriore ostacolo al corretto andamento dei conti predisposti dal ministero dell’economia.

Ovviamente, non mancherà uno spazio sulle Sardine, con un collegamento da Bologna.

Gli ospiti di Agorà

Tra gli ospiti in trasmissione in confronto con Storace il viceministro dell’economia Missioni. Inoltre, il governatore della Liguria Giovanni Toti, la giornalista del Corriere della Sera Maria Teresa Meli, il presidente della Legacoop Mauro Lusetti. Nella seconda parte, tra gli altri, il ministro Costa, il vicepresidente del Parlamento europeo Castaldi, il deputato Richetti del nuovo movimento di Calenda, l’economista Nicola Rossi e il giornalista del Fatto Quotidiano Salvatore Cannavò.

Al centro del ring, ovviamente, Serena Bortone, che chiamerà gli ospiti, come di consueto, a commentare i vari servizi della trasmissione che continua ad essere seguita ogni mattina da tantissimi telespettatori.