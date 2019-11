Proseguono a Roma gli appuntamenti dei “Mercoledì di Riva Destra”. Questa settimana, in vista del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’incontro sarà dedicato all’impegno parlamentare di FdI per la tutela e il sostegno delle vittime e delle loro famiglie.

Rauti e Rizzetto parlano di tutela delle vittime

L’incontro si svolgerà mercoledì 20 novembre, alle ore 18.15, presso la sede nazionale di Riva Destra, in via Venezia 27, a Roma. All’appuntamento parteciperanno i parlamentari di FdI, Isabella Rauti e Walter Rizzetto. I loro interventi saranno preceduti dai saluti dei responsabili di Riva Destra, Lorenzo Loiacono per Roma e Marco Micacchi per il Lazio. Interverrà anche Fabio Sabbatani Schiuma, segretario nazionale. L’introduzione sarà affidata ad Angelo Bertoglio, vice segretario nazionale, che da anni è impegnato per i diritti delle vittime.

Riva Destra presenta il libro di Magdi Cristiano Allam

Rizzetto è il primo firmatario del disegno di legge per l’istituzione del “Garante Nazionale per la Tutela delle Vittime”. Isabella Rauti, responsabile nazionale del Dipartimento Pari opportunità di FdI e membro della commissione parlamentare sui femminicidi, è da sempre impegnata in prima linea in difesa delle donne vittime di violenze e soprusi. La senatrice illustrerà le prossime iniziative parlamentari. Alle ore 21, poi, si terrà la consueta cena comunitaria, che vedrà ospite il giornalista e scrittore Magdi Cristiano Allam, il quale presenterà il suo nuovo libro Stop Islam.