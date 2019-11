DiCaprio, che brutta fine: anche lui è diventato un vero gretino

“Spero che il messaggio di Greta possa svegliare i leader mondiali”. E “che il tempo dell’inerzia sia finito”. A dirlo è Leonardo DiCaprio dalla sua pagina Facebook. L’attore ha condiviso due foto che lo ritraggono insieme a Greta Thunberg.

È molto scontato e molto banale quello che dice il popolare attore. Anche lui è diventato un gretino. Non è proprio una bella fine per l’ex idolo delle ragazzine di tutto il mondo. Ora è lui a inseguire una ragazzina, peraltro bruttina. Ma solo per rilanciare un po’ la sua popolarità. Anche perché, a questo punto, non è DiCaprio a fare da testimonial a Greta. Ma è Greta a fare da testimonial alle iniziative di DiCaprio.

Comunque sia, l’inziativa dell’attore è stata seguita dal solito strombazzamento dei media euroatlantici. ″È per merito suo e degli altri giovani attivisti nel mondo che sono ottimista nei riguardi del futuro”, scrive nel post DiCaprio. ”È stato un onore passare del tempo con Greta. Io e lei ci siamo impegnati a sostenerci a vicenda nella speranza di garantire un futuro più luminoso al nostro pianeta. #scioperoperilclima #ClimateStrike”.

Leonardo DiCaprio è da sempre attento alle tematiche ambientali e alle problematiche connesse al cambiamento climatico. Almeno così afferma. Coinvolto in molte campagne green, l’attore si è concentrato sul riscaldamento globale, sulla preservazione della biodiversità della Terra e sul sostegno all’energia rinnovabile, stanziando fondi e realizzando documentari. Molto lodovevole. Ma anche molto trendy. Almeno da quando il sistema globale ha imposto il “prodotto” Greta. E figuriamoci se un personaggio come DiCaprio si lasciava sfuggire l’occasione di fare un figurone. Qualcuno però gli spieghi che le sorti dell’ambiente sono del tutto indifferenti alla sua voglia di popolarità.