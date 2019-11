De Carlo (FdI) con i giovani di Alpago: «Al loro fianco per aiutarli a conoscere le istituzioni»

FdI a fianco dei giovani. «Sono molto orgoglioso e soddisfatto della visita che i ragazzi della Consulta Giovani Alpago hanno realizzato, su mio invito, alla Camera. Credo che il miglior modo per conoscere e avvicinare le istituzioni sia quello di vederle da vicino». È stato il deputato di Fratelli d’Italia e sindaco di Calalzo di Cadore, Luca De Carlo, ad accompagnare il gruppo dei ragazzi bellunesi nella loro visita di ieri a Roma.

De Carlo (FdI): incontra i giovani bellunesi

«È stato un onore per me ospitare una realtà consolidata e attiva sul territorio da vent’anni. E accompagnarli in questa loro giornata a Roma. Dopo una visita al Senato, hanno raggiunto la Camera, dove li ho ricevuti ed accompagnati ad incontrare Roger De Menech. E un gruppo di deputati del Partito Democratico. In seguito, siamo andati insieme negli uffici del ministro Federico D’Incà. Dopodiché, li ho portati a conoscere il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli», spiega il parlamentare dei FdI.

L’incontro con i deputati

«È stata una visita politicamente trasversale, che ha consentito ai ragazzi di capire come funzionano le istituzioni senza filtri ideologici. E senza le distorsioni della propaganda». Conoscere “il sistema” da dentro. Riavvicinare le istituzioni ai cittadini. Dare ai ragazzi gli strumenti per costruirsi una propria idea, partendo dalla conoscenza. Questi gli obbiettivi della visita dei ragazzi della Consulta Giovani Alpago. La delegazione è stata accompagnata dall’assessore alla cultura e sociale del Comune di Tambre Lucia Della Libera. Per De Carlo «ricorderanno questo viaggio per tutta la vita. Per questo, fin da ora ribadisco la mia disponibilità a organizzare simili occasioni di incontro. Anche per altre realtà dei nostri territori interessate a conoscere da vicino questo mondo».