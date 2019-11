Sgominato un maxi traffico di contrabbando di sigarette. La guardia di finanza ha arrestato 17 persone. E sequestrato 8 imbarcazioni utilizzate per il trasporto di 6,7 tonnellate di tabacchi.

Fermato un traffico milionario di contrabbando

L’operazione è scattata nei tratti di mare del Trapanese e del Siracusano, dopo che un aereo dei militari ha notato le rotte anomale di due barche. Tra i 17 finiti in manette uno percepiva regolarmente il reddito di cittadinanza. Si tratta di un trapanese, ufficialmente disoccupato, che ogni mese intascava uno stipendio gratis. Grazie alla politica dell’occupazione del governo 5Stelle. Non è il primo caso. Solo a novembre, in Sicilia, sono stati scoperti una decina di delinquenti che beneficiavano del sussidio. Tra questi anche un pusher. Per lo Stato sono disoccupati “indigenti”. Nella realtà svolgono un lavoro ben remunerato nel mondo della criminalità.

L’operazione della Guardia di Finanza