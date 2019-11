Al marito la polizia ha sequestrato una villa con piscina e alcune auto per un valore di circa 300mila euro. La moglie, però, percepiva il reddito di cittadinanza: 900 euro al mese sottratti alle casse dello Stato. La vicenda è emersa nell’ambito di un blitz antimafia realizzato dalla Squadra mobile di Palermo, che ha portato al fermo di 9 persone. Tra le quali, appunto, anche Nicolò Giustiniani, il marito di quest’ennesima percettrice abusiva di reddito.

Associazione mafiosa e traffico di droga

Gli indagati rispondono a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, auto riciclaggio, danneggiamento fraudolento di beni assicurati e altro. Giustiniani è ritenuto dagli investigatori tra i più fidati collaboratori dei fratelli Stefano e Michele Marino, anche loro raggiunti dal provvedimento di fermo disposto dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo. I due sono considerati elementi di spicco della famiglia mafiosa di Roccella e di quella di Corso dei Mille.

Villa con piscina e reddito di cittadinanza

L’uomo per realizzare la sua villa non aveva badato a spese. Dentro la casa, protetta da un cancello monumentale con tanto di iniziali “G” e “N”, gli agenti della Squadra mobile hanno trovato una cucina con un tavolo per decine di ospiti, un’enorme piscina contornata da sculture e una scalinata al culmine della quale si ergevano le statue di due leoni.