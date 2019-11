«Fratelli d’Italia chiede formalmente che il governo riferisca immediatamente sulla situazione maltempo, approfittando della richiesta di sospendere fino alle 15 i lavori sul decreto terremoto». Lo ha detto in aula il capogruppo di Fdi alla Camera, Francesco Lollobrigida. «Posto che questo rinvio non è in alcun modo imputabile alla commissione Bilancio ma alle divisioni tutte interne alla maggioranza, e posto che troviamo grave non discutere questa mattina dei problemi reali degli italiani come quelli attinenti alla ricostruzione post eventi sismici, reiteriamo la nostra richiesta al governo di una informativa urgente, oggi stesso, subito, circa le misure che l’esecutivo intende adottare per far fronte all’emergenza maltempo che sta dilaniando l’Italia. Non c’è più tempo da perdere», ha concluso Lollobrigida.