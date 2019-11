Casa, arriva la stangata. Lucaselli: “La riforma Imu-Tasi sarà devastante”

Casa, in arrivo la stangata.“I dati Istat di oggi certificano un calo delle compravendite immobiliari nel secondo trimestre 2019. Il comparto casa, contrariamente agli altri Paesi europei, in Italia è ancora imbrigliato nella crisi”. Lo dichiara in una nota la deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli. Che incalza:“Il governo, però, propone la ricetta più sbagliata- argomenta Lucaselli- : la riforma Imu-Tasi che si tradurrà in una stangata per i proprietari delle case. Il mattone continua ad essere il bancomat per leggi di bilancio che alimentano la spesa pubblica, una visione devastante per la nostra economia”, conclude.

Imu-Tasi: accorpamento fatale

La tassa unificata sulla casa, rappresentata dall’accorpamento di Imu e Tasi in un’unica imposta, rischia di trasformarsi per i proprietari di immobili in una mazzata. Una patrimoniale da ben 22 miliardi di euro. Insomma, nella manovra che sta per arrivare a conclusione si trova una patrimoniale mascherata. Confedilizia ha lanciato l’allarme bocciando la manovra dei giallorossi. Il presidente di Confedilizia, Spaziani Testa ha dichiarato senza mezzi termini: “Giudizio negativo sulla unificazione delle due tasse Imu e Tasi di cui non c’era bisogno perché non risolve affatto quelli che sono i problemi di Imu e Tasi. Che sono quelli di una patrimoniale da 22 miliardi l’anno che continua a gravare su tanti immobili che non hanno possibilità di creare reddito. Auspichiamo che attraverso gli emendamenti ci possano essere dei miglioramenti”.

Casa, settore in crisi nera

L’Istat infatti certifica nel II trim dell’anno un calo delle compravendite immobiliari (-1,7%) rispetto al trimestre precedente, con 216.483 convenzioni notarili. Secondo tali dati, che seguono quelli già pubblicati dall’Agenzia delle Entrate, l‘indice destagionalizzato torna ai valori medi del 2010, dopo averli superati nel trimestre precedente. Non è un bel segnale. Tutt’altro. Sia per i proprietari di case che per chi è in affitto. Infatti il calo delle compravendite di immobili innesca un effetto domino. Si abbassano i prezzi di vendita e nel contempo si alzano quelli degli affitti. Una spirale perversa che ora ha una marcia in più, pr via della sciagurata tassazione che il governo ha in mente. La Lucarelli mette il dito nella piaga.