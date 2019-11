Cani, non è vero che un anno di vita equivale a sette. Ecco come si calcola davvero la loro età

Cani, cade un preconcetto per anni utilizzato. Un anno di vita dei cani non equivale a 7 anni umani, nonostante l’uso diffuso di questo sistema per calcolare l’età dei quattrozampe in rapporto con la nostra. In un nuovo studio, sul portale bioRxiv, un team guidato da Tina Wang dell’Università della California a San Diego (Usa) spiega il nuovo sistema. Il team ha esaminato i tassi di metilazione del Dna, un elemento che misura l’invecchiamento dell’organismo, in 104 cani Labrador di età compresa tra quattro settimane e 16 anni. Li ha poi confrontati con i profili di metilazione di 320 persone di età compresa tra 1 e 103 anni. Scoprendo che, in alcune parti della vita, un cane segue lo stesso modello degli umani nel processo di ageing, anche se alcune pietre miliari della longevità non si collegano altrettanto bene. Ad esempio, il tasso di metilazione di un cucciolo di 7 settimane corrisponde a quello di un bambino di 9 mesi. Entrambe le specie iniziano a mettere i primi dentini in questo stesso momento. Ma il confronto si interrompe dopo la prima infanzia.

L’orologio biologico dei cani corre più veloce

Da quel momento infatti l’orologio dei cani ticchetta molto più velocemente di quello dell’uomo. I cuccioli accelerano verso la pubertà e raggiungono la maturità sessuale entro il loro primo anno di vita. Poi, l’orologio epigenetico del cane rallenta con l’avanzare dell’età e inizia di nuovo ad abbinarsi a quello umano. E, complessivamente, la durata media di vita di un Labrador, pari a 12 anni, si allinea con la durata media della vita umana che è di circa 70 anni. La nuova formula che ne scaturisce per calcolare l’età di un cane richiede calcoli un po’ più complessi di una moltiplicazione per sette. Occorre infatti moltiplicare il logaritmo naturale dell’età di un cane per 16. Quindi aggiungere 31. Ecco la formula: [età umana=16ln (età del cane) + 31]. Secondo questo calcolo, un cane di 2 anni equivale a un uomo di 42 anni. Un cane di 5 anni equivale a un essere umano di 56,7 anni, e un cane di 10 anni equivale a una persona di 67,8 anni.