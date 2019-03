Il cane Chicco finalmente è stato ritrovato: era stato rubato nell’auto del padrone

“Chicco è finalmente a casa dal suo papà”. E’ quanto scrive la figlia dell’anziano bracciante, a cui nei giorni scorsi era stata rubata l’auto, una vecchia Fiat Panda, con dentro il suo cane di 10 anni, mentre lavorava nelle campagne di Bitonto nel Barese. La donna aveva lanciato un accorato appello per ritrovare auto e, soprattutto, l’animale a cui suo padre è molto affezionato. Il ladro aveva restituito la vettura, scusandosi per l’accaduto, ma il cane spaventato era scappato. A ritrovarlo nella zona industriale è stata Enza Cantatore, la presidente della Lega Nazionale per la Difesa del Cane di Ruvo di Puglia. “Grazie a tutti voi che avete condiviso il mio post e insieme con noi trepidanti avete aspettato il suo rientro a casa” ha scritto condividendo un video su Facebook e lanciando una colletta per aiutare Nino, un altro volpino con una storia difficile di cui si occupa la signora Cantatore. “Non ho parole per descrivere l’emozione e il sostegno che mi avete mostrato in questi giorni di sofferenza e preoccupazione. Un forte abbraccio” conclude Marta.