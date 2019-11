Campidoglio, impazza il toto candidati. Rampelli frena e avverte: “A Roma il primo partito è FdI”

Da calendario manca ancora un anno e mezzo. Ma il toto nomi per il futuro sindaco di Roma tiene già banco, complici la salute precaria della giunta Raggi e le dinamiche dello scenario nazionale, che inevitabilmente si ripercuotono sulla Capitale. Per ora tutti gli interessati, diretti e non, dribblano la domanda, che però resta sempre all’ordine del giorno.

Calenda ammette la forza del centrodestra a Roma

Nel centrosinistra si fa largo il nome di Carlo Calenda, che smentisce. “Sindaco di Roma? No, io sto facendo un lavoro differente“, ha detto il leader di Azione a margine di un’iniziativa del suo partito proprio nella Capitale. Calenda comunque non si è sottratto all’argomento e, pur negando un suo coinvolgimento diretto, ha usato parole da piena campagna elettorale: “I problemi di Roma nascono da governo che non li sa affrontare e un sindaco incapace. Quindi – ha detto – serve una grande forza che rompa questa maledizione, che ci costringe a scegliere tra M5S e Lega altrimenti non si salverà il governo e non si salverà Roma”.

Salvini: “Prima il progetto, poi i nomi”

Dunque, anche dalle parole di Calenda emerge la forza con cui il centrodestra si affaccia al prossimo voto per il Campidoglio, che, sempre oggi, è stato oggetto anche di una domanda a Matteo Salvini. “Stiamo lavorando alla squadra e al progetto per rendere ancora più bella Milano e per tornare a rendere bella e sicura anche Roma. Però i nomi arrivano alla fine“, ha risposto il leader della Lega. “Prima – ha chiarito – ci sono squadra, progetto e idea di città”.

Riflettori accesi su FdI

E nella Capitale è inevitabile che i riflettori si accendano soprattutto su Fratelli d’Italia, il cui radicamento non ha pari tra gli alleati.