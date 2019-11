Pietrangelo Buttafuoco è il nuovo presidente del Tsa, il Teatro Stabile d’Abruzzo. Il giornalista e scrittore siciliano, 56enne, prende il posto di Annalisa De Simone. La nomina è stata ratificata nella seduta dalla giunta regionale presieduta dal presidente Marco Marsilio. Una scelta di grande qualità. “Abbiamo individuato e trovato la piena disponibilità di una persona di altissimo prestigio che contribuirà a dare all’Abruzzo una maggiore vetrina nazionale e internazionale. E a riportare le scene abruzzesi al centro dell’attenzione come meritano”.

E’ la motivazione che il Presidente Marsilio ha fornito della nomina di Buttafuoco a capo della prestigiosa istituzione. Una presenza che è una garanzia per “il rilancio culturale dell’Abruzzo intero”, ha detto il governatore dell’Abruzzo, porgendo i suoi auguri di buon lavoro al neo presidente. Marsilio ha quindi ringraziato Buttafuoco “per aver accettato l’incarico, peraltro a titolo gratuito”.

Scrittore, giornalista, editorialista, autore teatrale e cinematografico, Buttafuoco ha una grande competenza ed esperienza in ambito teatrale, oltre che una grande passione: dal 2007 al 2010 ha ricoperto la carica di presidente dello Stabile di Catania, succedendo a Pippo Baudo. È anche autore e conduttore televisivo e radiofonico. Prende in mano un teatro molto apprezzato e di solida tradizione. Lo ha spiegato nel corso di un’intervista al sito il Capoluogo. Per L’Aquila, dove ha sede il Tsa, sono passati Giorgio Albertazzi, Gigi Proietti, Giancarlo Giannini, Mariangela Melato, Gabriele Lavia e Carmelo Bene.