Borsa di studio dell’Associazione Altero Matteoli in materia di ambiente, trasporti e infrastrutture

L’Associazione Altero Matteoli per la Libertà e il Bene comune promuove per il secondo anno il bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di studio a favore di studenti universitari di master e di dottorati di ricerca in materia di ambiente, trasporti e infrastrutture.

Il contributo messo a disposizione dalla borsa di studio è di 3.000,00 euro. Il contributo potrebbe essere attribuito, a insindacabile parere della commissione, a un solo possessore di master e di dottorati di ricerca per un ammontare di 3.000,00 euro o essere diviso in due premi ex aequo di 1.500,00 euro ciascuno.

Borsa di studio, il bando di concorso

Il vincitore avrà inoltre la possibilita di partecipare, se lo vorrà, a uno stage presso una associazione, organizzazione o istituzione in Italia o in Europa che sia in linea con la tematica della sua tesi, al fine di consentirne, con l’inserimento all’interno di un contesto lavorativo, l’acquisizione di esperienze, di un determinato settore produttivo, nell’ambito dell’ambiente, del trasporto e delle infrastrutture, agevolando così le proprie scelte professionali.

Il candidato deve spedire iseguenti documenti: