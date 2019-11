Un manifesto anonimo, senza simbolo del Pd, senza colori che richiamano il rosso della sinistra, tantomeno riferimenti al M5S. Stefano Bonaccini, governatore del Pd ricandidato in Emilia Romagna, forse si vergogna un po’ di presentarsi con un partito che governa in quel modo. O forse cerca di strizzare l’occhio, con quei manifesti senza simbolo del Pd, ai grillini che non abbiano voglia di regalare la Regione alla leghista Borgonzoni.

Sullo sfondo della sua foto, Bonaccini ha scelto invece il colore verde, quello che richiama una generica lotta per l’ambiente. “Stefano Bonaccini Presidente” è la scritta che campeggia sui manifesti con cui sta tappezzando l’Emilia, con lo slogan “Emilia-Romagna, un passo avanti”. Secondo il Corriere della Sera, “il verde potrebbe essere anche una strategia per cercare di smarcarsi dalla figura di esponente del Pd e andare a caccia di nuovi elettori, come Bonaccini ha più volte dichiarato di voler fare, contando di pescare consenso anche tra i delusi del centrodestra”. Secondo il massmediologo Klaus Davi, “è una scelta da comprendere: il Pd oggi non è proprio sinonimo di simpatia e Bonaccini vuole sganciarsi da questo percepito”.