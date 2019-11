Biloslavo a Trento, guerriglia anarchica. Rampelli lo invita a parlare alla Camera(video)

Fausto Biloslavo subisce durissime contestazioni all’Università di Trento. Gli anarchici del collettivo Hurriya, mercoledì scorso, hanno cercato per la seconda volta di impedirgli di parlare. Biloslavo doveva raccontare la sua esperienza di inviato di guerra in Libia. Già in precedenza gli anarchici avevano inscenato una protesta asserendo che il giornalista non doveva mettere piede nell’ateneo. La sua colpa? Avere militato nel Fronte della Gioventù.