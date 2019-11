Bernardini de Pace contro Lilli Gruber: «Dovrebbe vergognarsi di essere così faziosa»

“La Gruber dovrebbe vergognarsi quale giornalista di essere così smaccatamente parziale”. Lo scrive su Twitter il noto avvocato Annamaria Bernardini de Pace, in merito alla lite andata in onda ieri sera, a Otto e mezzo, tra Lilli Gruber e Giorgia Meloni. A far scattare la giornalista, la risposta della leader di Fratelli d’Italia alla domanda: “Non c’è ambiguità nella destra italiana?”. “Forse – ha replicato Meloni – c’è ambiguità nella sinistra italiana, che se ci fosse stata la parola Israele nelle mozione Segre non l’avrebbe votata”. Una risposta fuori tema per Gruber, indispettita dalla mossa di Meloni, che ha anche tirato fuori gli screenshot dei tweet di Chef Rubio contro Israele e di Michele Anzaldi di Italia Viva, che ha chiesto per Rubio un programma in Rai.

Lo scontro tra Lilli Gruber e Giorgia Meloni

“Io penso di avere il dovere di farle delle domande, e siccome oggi ho ospite una rappresentante della destra italiana chiedo delle questioni attinenti…”, ha sbottato Gruber. “Le faccio togliere l’audio! Mi faccia finire che già facciamo tardissimo e mi licenziano, per cui – ha continuato la giornalista – le faccio le domande sulla destra italiana su cui non ha risposto…”. “Su questa cosa mi indispettisco, lei sta facendo delle accuse verso di me, verso la destra italiana”, ha risposto Meloni, facendo battere in ritirata Gruber. “Mi indispettisco io e non sto facendo accuse… ha fatto tutto lei”, si è giustificata la giornalista.