Barbara D’Urso potrebbe querelare Giletti. Al centro della polemica lo spazio dato a Tony e Tina (video)

Barbara D’Urso, secondo Dagospia, potrebbe decidere di querelare Massimo Giletti, conduttore di Non è l’arena. Giletti ha infatti mandato in onda un nuovo speciale sulla coppia Tony e Tina. E ha accusato Mediaset di avere dato spazio e visibilità a una coppia vicina alla criminalità. E’ opportuno trattare Tony e Tina come due star nazionalpopolari? I due sono stati ospiti proprio di Barbara D’Urso.

Tony Colombo è un cantante neomelodico, che ha sposato Tina Rispoli, vedova di un boss della camorra. Un matrimonio sfarzoso e trash. Per farlo celebrare – ha accusato Giletti – sono stati sloggiati dal Maschio Angioino i manifestanti anti-camorra. Grande festa poi in piazza del Plebiscito. Con un regolare permesso o senza?

Una troupe di “Non è l’arena” ha anche subito un’aggressione, a Napoli, mentre cercava di intervistare il cantante Tony Colombo, impegnato in una festa privata nei pressi di piazzetta Nilo, nel centro città. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il neomelodico e il suo entourage non sarebbero coinvolti nella rissa, avvenuta lo scorso 13 novembre.

Barbara D’Urso, nel suo studio le dichiarazioni di Tony Colombo

Tony Colombo è stato ospite della trasmissione Live- Non è la D’Urso, insieme con la moglie Tina. E durante quella ospitata ha replicato alle accuse di Fanpage sui legami tra il mondo neomelodico e la camorra. “Io faccio musica, non ho mai avuto a che fare con questa gente. Non ho mai avuto nessun tipo di legame con nessun tipo di associazione camorristica”, ha detto Tony in quell’occasione. E sempre in tv da Barbara D’Urso Tony Colombo ha reagito alle critiche sul suo matrimonio, con festa in piazza. Il Comune di Napoli nega di avere dato i permessi necessari ma il cantante ha esibito un foglio che a suo avviso conterrebbe la relativa autorizzazione.

Nella puntata della scorsa domenica di Non è l’arena della vicenda ha parlato in studio da Giletti anche Selvaggia Lucarelli. Lucarelli ha detto di trovare scandaloso che di tutto questo si occupi il solo Giletti: è evidente che è una vicenda di cui bisogna parlare senza curarsi di chi ritiene che a monte vi sia un desiderio di rivalità tra conduttori.