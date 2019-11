“Balotelli è un giocatore finito. Fa solo pagliacciate”: bufera sul capo ultrà del Verona

I cori contro Mario Balotelli durante la partita Hellas Verona- Brescia tengono banco. “Non è razzismo, è folklore”, commenta Luca Castellini, capo ultras del Verona, a Radio Cafè. Giudizi da dimenticare sulla persona Balotelli. Da un episodio spiacevole avvenuto sul campo a un giudizio sull’italianità nelle vene del gicatore, il passo diventa breve. Castellini ha deciso di compierlo quel passo spericolato, dando un giudizio sconcertante: “Balotelli secondo me è italiano perché ha la cittadinanza italiana, ma non potrà mai essere del tutto italiano“. Un giudizio che fa accapponare la pelle. Che sconcerta molto più dei “buu”. Che sono frequenti in tutti gli stadi del mondo, come sfottò dei disturbo, nella maggior parte dei casi. La madre dei cretini, si sà, fa sempre danni…

Un giudizio offensivo per la persona Balotelli, che va oltre l’episodio specifico. Un Castellini qualunque che discetta di cittadinanza e di tasso di italianità nelle vene fa ridere, se non ci fosse da compatire. L’“illuminato” capo ultras della curva del Verona, con questa frase infelice fa passare in secondo piano quanto accaduto domenica sul campo. Questa è stata, comunque, la sua versione dei fatti che hanno portato l’arbitro a sospendere la partita per qualche minuto. “Noi abbiamo una cultura identitaria di un certo tipo. Siamo una tifoseria che è dissacrante, che prende per il c… il giocatore pelato, quello con i capelli lunghi, il giocatore meridionale e il giocatore di colore. Ma non lo fa con istinti politici o razzisti. Questo è folklore, si ferma tutto lì”. Un giudizio in sintonia con quella fornita dal tecnico del Verona Ivan Juric.