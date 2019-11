“Balotelli? Oggi non c’era niente. C’erano grandi fischi e sfottò nei confronti di un grandissimo giocatore ma non c’era niente altro. Se ci fossero stati lo direi perché mi fanno schifo e sono inaccettabili, ma oggi ho sentito cori, fischi e sfottò. Mi fanno schifo i cori razzisti ma oggi non ne ho sentito neanche uno, non diciamo ca….”. Lo ha detto il tecnico del Verona, Ivan Juric a Sky sull’episodio che ha visto coinvolto l’attaccante del Brescia Mario Balotelli.

Balotelli ha calciato il pallone in curva per protesta

L’episodio è avvenuto al 54′ del match del Bentegodi. L’attaccante del Brescia, preso di mira dai tifosi dell’Hellas, ha interrotto l’azione di gioco che lo vedeva protagonista e calciato violentemente il pallone verso gli spalti. Il bomber delle “Rondinelle”, che sembrava intenzionato ad abbondonare il campo. Balotelli ha poi preso la direzione degli spogliatoi facendo cenno con il dito “non gioco più”. Solo l’intervento di compagni, avversari e dell’arbitro lo ha fatto desistere. L’ex centravanti azzurro è stato dissuaso dai compagni di squadra e dagli avversari. La partita è stata interrotta dall’arbitro Mariani e, dopo l’annuncio dello speaker, il gioco è ripreso. Partita sospesa per circa 4’, il tempo di far dare l’annuncio allo speaker, e quindi ripresa con il numero 45 ancora in campo. Il Bentegodi ha reagito intonando il nome di Mario più volte. Il bomber del Brescia ha fatto anche a tempo a segnare un bel goal. Ma la partita è finita 2 a 1 per i padroni di casa.

Juric: “Non avrei problemi a denunciare cori razzisti”

Il tecnico del Verona, Juric ha ribadito. “Altre volte mi sono sentito dire Zingaro di m…, ma oggi niente. Chiedete a Balotelli quello che ha sentito lui per reagire così”. Juric garantisce di non aver “alcun problema a denunciare cori, se ci sono, anche se a farli sono i nostri tifosi. Sono cose che non si possono accettare nel 2019. Ma oggi non c’è stato proprio niente”.