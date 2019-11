La Germania va giù pesante contro i no vax. Una nuova legge tedesca prevede una multa fino a 2500 euro per padri e madri che non fanno vaccinare il proprio figlio.

Sos morbillo, multe salate per i no vax

Una misura drastica in linea con la politica tedesca che ha approvato un piano di vaccinazioni obbligatorie per contrastare la preoccupante avanzata del morbillo. Che uccide ogni anno 2,6 milioni di persone in tutto il mondo. Anche in Europa i casi sono aumentati del 350% solo lo scorso anno. Numeri allarmanti che hanno convinto tanti governi europei ad adottare misure straordinarie per l’immunizzazione dei bambini.

Alla sanzione pecuniaria si aggiunge il divieto per il bambino di frequentare asili e scuole. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo marzo. E verrà seguita da vicino dai sostenitori della vaccinazione e obbligatoria negli altri Paesi Ue, a partire dall’Italia.

Merkel: una protezione dell’infanzia

Il ministero della Salute del Governo Merkel, durante la discussione del provvedimento, ha definito la legge “una protezione dell’infanzia”. «Un’infezione da morbillo è una minaccia inutile nel 2019», ha detto la Cancelliera. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, una copertura vaccinale del 95% della popolazione è necessaria per prevenire un’epidemia di massa. Critici con la misura i Verdi, contrari all’obbligo di vaccinazione per legge. Per tanti operatori sanitari, la legislazione tedesca è il modo più efficace per cercare di ridurre il rischio di un’epidemia.

In Europa triplicati i casi di contagio

In Germania lo scorso anno sono stati 543 i casi di malattia. E nel 2019 sono stati segnalati finora 400 casi, un quarto di quelli accertati in Italia. In Europa, i casi sono passati da circa 5.270 nel 2016 ai quasi 24mila dell’anno successivo. In Italia, nel mese di settembre 2019, sono stati registrati 19 casi di morbillo. E in tutto l’anno 166 bambini sotto i 5 anni di età. Il morbillo è una malattia infettiva esantematica causata da un virus del genere morbillivirus, che si presenta con febbre alta e sfoghi rossi sulla pelle.