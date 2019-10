Vuoi un passo carraio sotto casa? A Parma devi avere il bollino antifascista

Vuoi un passo carraio davanti a casa? Devi essere antifascista e attestare la tua adesione ai valori della Resistenza. Con tanto di dichiarazione scritta firmata al Comune. Un “bollino antifascista”. Incredibile ma vero. Succede a Parma nella rossa Emilia, chiamata al voto tra tre mesi.

A Parma chiedono il bollino antifascista

La “strana” clausola per accedere alla richiesta è riportata dal Giornale. Che ha visionato il regolamento del Comune di Parma, amministrato dall’ex grillino Pizzarotti. Tra i vari documenti da produrre c’è anche la dichiarazione di antifascismo e antinazismo. Altrimenti niente permesso. Lo richiede la modulistica del Settore Mobilità ed Energia del Comune.

Il regolamento per richiedere una passo carraio

Nel modulo per la richiesta di “occupazione permanente di spazi pubblici per passi e accessi carrai” occorre dichiarare «di riconoscersi nei principi costituzionali democratici. Di ripudiare il fascismo ed il nazismo. Di non professare e non fare propaganda di ideologie nazifasciste, xenofobe, razziste, sessiste». E ancora di «non perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica. O denigrare la democrazia, le sue istituzioni ed i valori della Resistenza».

A tanto può arrivare l’idiozia ideologica. Deve essere una particolarità parmense. «Già l’anno scorso – ricorda l’articolo del Giornale – l’amministrazione aveva introdotto il “bollino antifascista”. Obbligatorio per chiedere l’uso di immobili comunali, l’occupazione di un’area pubblica per una manifestazione da parte di associazioni.

Il Comune di Parma: non è colpa nostra

Il comune di Parma con un nota cerca di evitare le polemiche scaricando la responsabilità sulla norma che regola le occupazioni di suolo pubblico. «Non succedo solo a Parma, ma in tutti i Comuni, ad esempio Bologna, che hanno posto questa clausola per l’occupazione del suolo pubblico. Noi non possiamo stralciare i passi carrabili dal regolamento Cosap di occupazione del suolo pubblico. È uguale per tutti».