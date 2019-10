Verano sfregiato. Ancora una volta. Stavolta lo scempio che si compie sotto gli occhi tutt’altro che vigili del Campidoglio riguarda il «camping abusivo» spuntato nel parcheggio del cimitero monumentale della capitale. Non solo: un vigile urbano che ha tentato di avventurarsi in quel coacervo pericoloso di favelas spuntate come funghi intorno a uno dei luoghi significativi della città è stato aggredito con un accetta da un senzatetto. Eppure quella del Verano dovrebbe essere tutto meno che una zona franca della città…

Verano invaso da favelas abusive: la denuncia del Mns

Un inizio in sordina: qualche roulotte, 4 o 5 non più. Poi l’insana tendenza si incrementa: se ne aggiungono molte altre in pochi giorni. Si affastellano tende e giacigli di cartone improvvisati. E così, lo spazio occupato diventa un insediamento abusivo con una quarantina di roulotte stanziali nell’area tra Largo Passamonti, parcheggio del Verano, lato Scalo di San Lorenzo. Lo denuncia tra gli altri in queste ore il Messaggero. «Subito dopo la prima curva ecco il degrado: panni stesi, latrine a cielo aperto. Ma anche rifiuti, teli, ombrelloni, pezzi di mobilia varia». E quando, come riporta sempre il quotidiano capitolino, alcuni uomini della polizia locale provano ad addentrarsi in quel Bronx di senza tetto né legge, gli agenti vengono «minacciati. E con tanto di accetta lunga 30 cm da un 27enne del Mali». Uno scempio pericoloso e inaccettabile su cui è intervenuto poco fa il portavoce del Movimento Nazionale per la Sovranità di Roma, Giorgio Ciardi. Il quale, in una nota ha denunciato come il «Museo Monumentale del Verano, luogo importante per la memoria della Nostra città, sia circondato da un’insediamento abusivo con condizioni igienico-sanitarie da terzo mondo.

In una nota la denuncia del Mns

«È di ieri poi la notizia di un’aggressione di un Vigile Urbano che si era “permesso” di addentrarsi in questa favelas al centro di Roma. Decoro e sicurezza sono termini ormai desueti nel linguaggio dell’amministrazione pentastellata sostenuta da poche ore anche dal Pd di Zingaretti», prosegue la nota del Movimento che ha segnalato e criticato l’ultima dimostrazione di degrado e pericolosità in cui versa il centro storico della capitale. ennesima dimostrazione di inefficienza di chi amministra la città, ormai abbandonata a se stessa.