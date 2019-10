Un immigrato distrugge un ristorante e minaccia i clienti. È già tornato in libertà

Grande paura per i clienti di un ristorante di Pontedera a Pisa Un immigrato dopo aver fatto irruzione all’interno del locale ha cominciato a molestare pesantemente i clienti. Alla fine ha sfogato la sua furia su alcune vetrate, mandandole in frantumi. L’episodio si è verificato all’interno della pizzeria-caffetteria “Da Pasquale”. A raccontare la vicenda è stato lo stesso titolare, Pasquale Famiglietti. Che ora non nasconde la sua preoccupazione.

Un immigrato distrugge ristorante, il racconto

«Era un nordafricano sui 35-40 anni che non avevo mai visto prima. È entrato urlando e si è messo subito ad infastidire i miei clienti con frasi sconnesse. Sono intervenuto e l’ho portato fuori dal locale. Qui ha iniziato a prendere a calci e testate le vetrate, rompendo tre porte del ristorante. Non ho ancora quantificato i danni, ma sicuramente dovrò tirare fuori una bella cifra», ha raccontato l’esercente a PisaToday.

Ubriaco e fuori controllo

Ubriaco e completamente fuori controllo, l’immigrato ha continuato a creare fastidio all’interno del ristorante tanto che alla fine il gestore ha dovuto chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. «È andato avanti per circa un’ora di fronte a una ventina di nostri clienti», ha proseguito il ristoratore. «Alla fine sono intervenuti i carabinieri di Buti che hanno portato via l’uomo». La situazione pareva essersi risolta, ma il giorno dopo «lo abbiamo visto passare di nuovo all’esterno del locale». Ha raccontato il proprietario che non ha nascosto la propria preoccupazione.